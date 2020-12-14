Во Франции двух россиян приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы за драку на Евро-2016 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд присяжных во французском городе Экс-ан-Прованс приговорил двух россиян к 3 и 10 годам лишения свободы за драку, устроенную на Чемпионате Европы по футболу 2016 года. Об этом сообщил адвокат Жюльен Пинелли.

Приговор получили Михаил Ивкин и Павел Косов по делу о нанесении тяжких телесных повреждений болельщику из Великобритании Эндрю Бечу в ходе массовой драки в Марселе после одного из матчей Евро-2016.

Французская прокуратура требовала 5 лет тюрьмы для Ивкина и от 14 до 15 лет для Косова, признавая, что они действовали вместе, но отмечая разный уровень ответственности. Адвокаты заявляли, что их подзащитные не были причиной серьезных травм у британца.

Как передает РИА Новости, адвокат сообщил, что Михаил Ивкин, которого суд приговорил к 3 годам тюрьмы, сможет выйти на свободу в ближайшее время и вернуться в Россию

«Мы удовлетворены решением суда, которое позволит моему подзащитному выйти на свободу в ближайшее время», - заявил адвокат, отметив, что россиянин уже провел в заключении 2 года и 9 месяцев.