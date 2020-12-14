В РФПИ заявили о дальнейшем росте эффективности вакцины «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эффективность вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет расти. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 14 декабря, на заключительном этапе исследований была подтверждена высокая эффективность вакцины «Спутник V». Согласно приведенным данным, она составила 91,4 процента. При этом эффективность препарата против тяжелых случаев заболевания COVID-19 составила 100 процентов.

«Эффективность вакцины «Спутник V» будет расти, обозначенные 91,4% – это низшая граница», – сообщил глава РФПИ, отметив, что будет расти и защитная эффективность препарата.

Дмитриев также уточнил, что пик иммунного ответа организма на вакцину «Спутник V» приходится на 42-й день после вакцинации, и сообщил, что уже около 320 тысяч доз препарата поступили в гражданский оборот.