Минздрав: Пандемия коронавируса прекратится только после массовой вакцинации жителей всего мира

Михаил Мурашко назвал крайне обнадеживающими новые данные об эффективности вакцины "Спутник V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пандемия коронавируса остановится только после массовой вакцинации населения всей планеты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

- Сегодня всем стало очевидно, что прекращение пандемии возможно только после массовой вакцинации населения всего мира. В этой связи обеспечение равного доступа жителей всех стран к эффективным и безопасным вакцинам, включая вакцину "Cпутник V", должно стать целью зарубежных регуляторных органов и международных организаций, - заявил министр здравоохранения.

Михаил Мурашко также отметил, что новые данные по эффективности вакцины "Спутник V" являются крайне обнадёживающими.