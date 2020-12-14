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Коронавирус Covid-19

Минздрав: Пандемия коронавируса прекратится только после массовой вакцинации жителей всего мира

Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутник V" крайне обнадеживающими
Ася КУЗНЕЦОВА
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Михаил Мурашко назвал крайне обнадеживающими новые данные об эффективности вакцины "Спутник V"

Михаил Мурашко назвал крайне обнадеживающими новые данные об эффективности вакцины "Спутник V"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пандемия коронавируса остановится только после массовой вакцинации населения всей планеты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

- Сегодня всем стало очевидно, что прекращение пандемии возможно только после массовой вакцинации населения всего мира. В этой связи обеспечение равного доступа жителей всех стран к эффективным и безопасным вакцинам, включая вакцину "Cпутник V", должно стать целью зарубежных регуляторных органов и международных организаций, - заявил министр здравоохранения.

Михаил Мурашко также отметил, что новые данные по эффективности вакцины "Спутник V" являются крайне обнадёживающими.