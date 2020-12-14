Минстрой предложил упростить условия въезда в РФ мигрантов-строителей

Условия въезда в РФ мигрантов-строителей предложили упростить Фото: Алексей БУЛАТОВ

За три дня до въезда в РФ мигрантам-строителям нужно будет сдать тест на коронавирус. В остальном Минстрой предлагает упростить условия их въезда в Россию.

Сегодня в 50 российских регионах есть дефицит рабочей силы на стройках, сообщило ведомство агентству РИА «Новости». Более 190 тысяч человек требуется на работу в субъекты РФ.

«В первую очередь дефицит составляют иностранные специалисты из стран ближнего зарубежья (Узбекистана, Украины, Таджикистана)», - отметили в министерстве.

Ограничения на въезд граждан других стран был введен российским правительством в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса. В данный момент они не распространяется на лиц, привлекаемых в качестве высококвалифицированных специалистов или участвующих в проведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного производства.

Также из-под запрета были выведены граждане Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Великобритании, Танзании, Турции, Швейцарии, Египта, Мальдив, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи, Кубы, Сербии, Японии, Сейшельских островов и Эфиопии. С этими странами Россия разрешила авиасообщение.

Сейчас Минстрой работает над упрощением въезда для трудовых мигрантов, которые привлечены к работе на нескольких региональных строительных объектах. Разрешения получат только организации, гарантирующие соблюдение санитарно-эпидемиологического контроля, в том числе в местах проживания рабочих.