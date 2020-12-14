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Армения и Азербайджан начали обмен пленными

Об этом сообщили в азербайджанской Госкомиссия по вопросам военнопленных, заложников и пропавших граждан
Ася КУЗНЕЦОВА
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Между Арменией и Азербайджаном начался обмен пленными

Между Арменией и Азербайджаном начался обмен пленными

Фото: REUTERS

Азербайджан и Армения начали обмен пленными и заложниками, сообщили в Государственной комиссии по вопросам военнопленных, заложников и пропавших граждан Азербайджана.

Отмечается, что договорённость с Арменией смогли достичь после переговоров, в которых приняли участие международные организации и Российское миротворческое командование. Обмен пройдёт по принципу "все на всех". Пленные и заложники начали возвращаться 14 декабря. В Госкомиссии сообщили, что в Азербайджан доставили пленных Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова.