Армения и Азербайджан начали обмен пленными

Между Арменией и Азербайджаном начался обмен пленными Фото: REUTERS

Азербайджан и Армения начали обмен пленными и заложниками, сообщили в Государственной комиссии по вопросам военнопленных, заложников и пропавших граждан Азербайджана.

Отмечается, что договорённость с Арменией смогли достичь после переговоров, в которых приняли участие международные организации и Российское миротворческое командование. Обмен пройдёт по принципу "все на всех". Пленные и заложники начали возвращаться 14 декабря. В Госкомиссии сообщили, что в Азербайджан доставили пленных Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова.