Выборщики в США приступили к голосованию за президента

Выборщики определили нового президента США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выборщики на восточном побережье США приступили к голосованию. Заседания начались в 10.00 по местному времени (18.00 по мск). Позже всех к голосованию приступят выборщики на Гавайях – в 19:00 по Вашингтону (3:00 по мск). Они должны будут выбрать будущего президента США.

Традиционно результаты становятся известны в тот же день, благодаря федеральным СМИ. Но окончательно итоги утверждаются 6 января конгрессом, сообщают РИА "Новости".

Выборщики составляют по два документа-сертификата в шести копиях от каждого штата. Их подписывают, запечатывают и рассылают президенту сената CША, госсекретарю своего штата, в котором проходило голосование, в Национальный архив и старшему судье округа, где собирались выборщики.

Нацархив США при получении своей копии с результатами голосования оперативно ее публикует на своем сайте. Однако обычно федеральные СМИ уже на местах получают эти данные и публикуют свои прогнозы.

Пока по предварительным данным Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков, у Дональда Трампа - 232. Действующий президент победу оппонента не признает и оспаривает результаты в нескольких штатах.