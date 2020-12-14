В Лондоне вводят максимальный уровень ограничений по коронавирусу

Правительство Великобритании готовится ввести самые жесткие ограничительные меры в Лондоне на фоне роста заболеваемости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С полуночи среды, 16 декабря, Лондон переводят на максимальный уровень ограничений в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок во время своего выступления в парламенте.

Столицу Великобритании перевели на средний уровень ограничений 2 декабря, после отмены национального локдауна. Почти сразу в Лондоне начался рост числа заражений, а несколько дней назад Лондон занял первое место по числу заразившихся в стране. На востоке Лондона, в Гринвиче пришлось закрыть все школы.