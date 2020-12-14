США ввели против Турции санкции за покупку российских С-400 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Соединенных Штатов ввели санкции против турецких чиновников. Под ограничения попали секретариат оборонной промышленности Турции и его глава Исмаил Демир. В списке оказались еще три человека, в качестве причины их включения в список указывались «связи с Россией». Об этом сообщил Минфин США.

Как сообщил в Twitter госсекретарь Майк Помпео, ограничительные меры введут за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

«Несмотря на наши предупреждения, Турция продолжила закупку и испытания системы С-400 в России. Сегодняшние санкции против Турции демонстрируют, что США полностью выполняют CAATSA (закона "О противодействии противникам США посредством санкций» - прим. ред.)», - говорится в сообщении.

Майк Помпео высказался по санкциям США против Турции Фото: Twitter.com

Конгресс США 4 декабря 2020 года одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В него кроме санкций против Анкары за С-400 вошли ограничительные меры против «Турецкого потока» и «Северного потока 2». В Германии заявили, что отвергают попытку вмешательства США во внутренние дела страны.