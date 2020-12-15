Синоптик предупредил о нестабильной погоде в европейской части России

Жителей Европейской России предупредили о нестабильной погоде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что жителей центральной части Европейской России на этой неделе ожидает переменчивая погода.Он отметил, что мороз уйдет, и условия станут более мягкими.

"Если начало недели было умеренно морозное, то с завтрашнего дня будет умеренно мягкая погода. Ночные температуры — около минус 5-6 градусов, а дневные завтра и послезавтра — минус 2-4", — сказал Вильфанд агентству РИА Новости.

Синоптик заявил, что скоро сформируется устойчивый снежный покров - выпадет около 90% осадков. Всю неделю будет облачно, а солнечных дней станет меньше. Высота снежных покровов может достигать 5 сантиметров.

Синоптик допустил, что в конце рабочей недели ожидается оттепель до плюс 2 градусов.

Ранее специалисты заявляли, что декабрь окажется самым солнечным за последние 20 лет метеонаблюдений. 21 день из 31 окажутся ясными. Такую погоду специалисты назвали «миллион на миллион».