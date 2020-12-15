Самолет МС-21-310 с российскими двигателями совершил первый полет

Самолет МС-21-310 совершил первый полет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолет МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14, совершил первый полет.

"15 декабря 2020 года на аэродроме Иркутского авиационного завода - филиала ПАО Корпорация "Иркут" (в составе ОАК госкорпорации "Ростех") состоялся первый полет самолета МС-21-310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14, - сообщила пресс-служба Ростеха.

Продолжительность полета составила 1 час 25 минут.

Пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева. Они отметили устойчивость и управляемость модели.

Самолет МС-21 - гражданский самолет среднемагистрального класса. Он оснащен американскими двигателями PW1400.

Специалисты представят на выбор заказчикам самолета несколько вариантов с разными двигателями. Так, в будущем предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-400 (до 250 мест).

"У нас сформировалось новое поколение конструкторов и производственников, и сейчас мы наблюдаем плоды труда десятков тысяч человек, работавших на предприятиях авиадвигателестроительной отрасли для того, чтобы состоялся этот полет", - сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что первый полет явился результатом объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России - самолета МС-21 и двигателя ПД-14. Он заявил, что работа высококвалифицированного персонала возвращает Россию в высшую лигу мировой авиации.