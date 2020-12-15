Мишустин подписал несколько постановлений для стабилизации цен на продукты

Соглашения производителей и ритейла по ценам на сахар и подсолнечное масло будут действовать в течение первого квартала 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, которые должны урегулировать ситуацию с ростом цен на самые необходимые продукты. Об этом сообщается на сайте правительства.

В постановлениях сказано, что производители и торговые сети заключат соглашения для стабилизации цен, будут установлены тарифные квоты на субсидии для производителей муки и вывоз зерновых.

Соглашения с производителями и торговыми сетями заключат Федеральная антимонопольная служба, Министерство сельского хозяйства и Министерство промышленности и торговли. Документы будут "снижать и поддерживать на нормальном уровне цены" на базовые продукты до марта 2021 года.

Выполнение соглашений будет контролировать Федеральная налоговая служба, опираясь на данные мониторинга Федеральной службы государственной статистики и онлайн-касс.

Ранее сайт KP.ru сообщил о предложении Минэкономразвития установить планку колебания цен в 10% на социально значимые продукты. В перечень продуктов, на которые правительство может ввести предельную цену, входят баранина, вермишель, говядина, гречка, капуста, картофель, курица, лук, молоко, морковь, мука, подсолнечное масло, пшено, рис, рыба, сахар, свинина, сливочное масло, соль, хлеб, чай, яблоки, яйца.