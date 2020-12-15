В Госдуме сообщили, сколько депутатов повторно заболели коронавирусом Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пять депутатов Госдумы России повторно заболели коронавирусной инфекцией. Такую информацию предоставил спикер Госдумы Вячеслав Володин, уточнив, что всего переболели или находятся в больницах из-за коронавируса 157 депутатов.

По его словам, во вторник, 15 декабря, тестирование на COVID-19 показало оказалось положительным еще у одиннадцати депутатов плюсом.

«Кроме этого, что больше всего тревожит, плюсом 5 депутатов повторно заболели коронавирусом. То есть переболев, заболели вновь. То есть антитела не выработались и заразились», - отметил председатель Госдумы.

Володин уточнил, что один из депутатов, заболевших повторно, Артур Чилингаров, все остальные также являются представителями группы риска, уточнил он.

Напомним, накануне официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что в настоящее время много работающих в посольствах российских дипломатов болеют COVID-19. По ее словам, среди российских дипломатов и сотрудников консульских учреждений России есть 19 случаев летального исхода болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.