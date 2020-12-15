Госдума приняла проект закона о наказании чиновников за хамство Фото: Евгения ГУСЕВА

Госдума России приняла в третьем, основном чтении проект закона о наказании чиновников за хамство, а также законопроект об ответственности юридических лиц за клевету.

Согласно документу, за хамство чиновник будет обязан заплатить штраф в размере до 150 тысяч рублей, штраф юридических лиц за клевету может быть до 3 миллионов рублей.

Отмечается, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и в «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме». Кроме того, его могут совершить публично с использованием интернета или в отношении нескольких лиц.

Напомним, на данный штраф за оскорбление - от 1 до 3 тысяч рублей, при этом, нет разделения, кто высказался - простой человек или чиновник. Поправки призваны это исправить. Граждан за подобное нарушение предлагают наказывать штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц - от 30 до 50 тысяч, юрлиц - от 100 до 200 тысяч.

Государственные и муниципальные служащие в случае оскорбления должны будут заплатить от 50 до 100 тысяч рублей. Максимальный штраф, в от 100 до 150 тысяч рублей, будет назначаться в случае повторного нарушения. Кроме того, чиновников будут дисквалифицировать за хамство на год. При повторном правонарушении - до двух лет.