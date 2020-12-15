В Самаре за три года полностью обновили автопарк Скорой помощи

Дмитрий Азаров вручил самарским учреждениям ключи от 70 легендарных автомобилей "Нива"

15 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил ключи от 70 новых автомобилей неотложной помощи марки «Нива» городским и районным больницам. Автопарк медучреждений региона пополнился за счет средств президентского гранта, полученного за эффективное достижение значимых показателей нацпроектов в 2019 году.

- Продолжаем укреплять автопарк учреждений. Я рад, что сегодня мы передаем 70 легендарных новых автомобилей «Нива». Всего машин неотложной помощи было приобретено 135 – это 73 «Нивы», 60 автомобилей Лада «Гранта», 1 УАЗ и 1 ГАЗ «Соболь». Они предназначены для оказания неотложной помощи жителям удаленных районов и сел. Особенно это актуально сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции, - отметил Дмитрий Азаров.

Часть автомобилей уже передали региональным больницам, также в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в сентябре этого года было дополнительно приобретено 28 автомобилей скорой медицинской помощи, которые уже задействованы на службе медиков.

Также, до конца этого года, власти планируют дополнительно закупить еще 31 автомобиль, за счет средств экономии. Таким образом, в лечебные учреждения Самарской области будет передано 166 новых медицинских машин.

- За три года мы смогли полностью обновить автопарк «скорых». Я очень надеюсь, что и эта новая техника будет способствовать сохранению здоровья и сил наших работников, а также – своевременному оказанию медицинской помощи. Эти машины – это и спасенные жизни, и здоровье наших граждан, - сказал губернатор Дмитрий Азаров.