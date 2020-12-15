В ВОЗ ответили на вопрос о доказанных долгосрочных последствиях коронавируса

Мелита Вуйнович рассказал об исследовании, в котором принимают участие эксперты со всего мира. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Рассматривать последствия коронавируса следует в динамике, анализируя, насколько то или иное осложнение связано с перенесённым заражением, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью Радио "Комсомольская правда", фрагменты которого публикует сайт kp.ru.

- Данные собираются от всех стран. Мы ожидаем анализ данных и от России, и из других стран, чтобы на более масштабном уровне можно было сделать анализ. Надо рассматривать это в динамике и посмотреть пациентов, насколько это напрямую связано с ковидом и с тяжелой пневмонией, - заявила Мелита Вуйнович.