Доктор Мясников назвал одно из самых безопасных обезболивающих

Мясников назвал безопасное обезболивающее. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор Мясников считает, что парацетамол одно из самых безопасных обезболивающих.

По его словам, препарат не имеет побочных эффектов, способных повлиять на работу сердца или желудочно-кишечного тракта.

Врач отметил, что в составе других обезболивающих есть ибупрофен или анальгин, способные отрицательно повлиять на организм человека - вызвать инсульт, инфаркт или гипертонию.

Но все же нестероидные противовоспалительные препараты противопоказаны людям старше 60 лет, рассказал Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1», а парацетамол тоже в ним относится.

Ранее Александр Мясников рассказал о действии анальгина. Доктор отметил, что препарат может оказать пагубное воздействие на почки, желудок и вызвать повышенное давления.

Также популярный доктор неоднократно давал советы в связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусной инфекцией. Так, врач в интервью kp.ru отметил, что болезнь останется с нами «навсегда». Коронавирус со временем потеряет силу и переродится в сезонное заболевание.