"Самый эффективный способ бороться с большими эпидемиями": В ВОЗ ответили антипрививочникам

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Фото: Михаил Терещенко ТАСС

Вакцинация остаётся самым эффективным способом борьбы против больших эпидемий, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью Радио "Комсомольская правда", фрагменты которого публикует сайт kp.ru. Специалист также рассказала, что рост числа отказов от вакцинации детей сильно удивило её.

- Если вы смотрите снижение смертности детей и младенцев благодаря вакцинации против дифтерии, столбняка, коклюша, кори, если смотрите, как мир избавился от оспы, как дети перестали умирать и заболевать, оставаться инвалидами от полиомиелита, честно говоря, не вижу, что так страшно изменилось, что сейчас эти люди, которые вакцинированы в детстве, не хотят вакцинировать себя, - объяснила Мелита Вуйнович.