В ВОЗ назвали две популярные ошибки в ношении масок

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович дала интервью Радио "Комсомольская правда". Фото: Михаил Почуев ТАСС

Маску надо носить так, чтобы между ней и лицом не было места, куда мог бы попасть вирус. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию от других людей в полтора метра.

- И, конечно, проветривание внутренних помещений очень важно. Мы видим, что заражение идёт больше там, где люди больше по времени вместе в одном закрытом помещении, где нет хорошей вентиляции, или где одна и та же вентиляция крутит один и тот же воздух. Да, очень сложно. Но даже с масками риск будет. Но мы можем сильно снизить этот риск, - рассказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью Радио "Комсомольская правда", фрагменты которого публикует сайт kp.ru.