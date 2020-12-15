Попова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России

Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией. Такую оценку дала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По ее словам, в нашей стране за последнюю неделю выявляли в среднем 18,2 случая заражения коронавирусной инфекцией в сутки на 100 тысяч жителей. При этом в 62 российских регионах коэффициент распространения коронавируса был равен или меньше 1.

«В динамике эпидемиологического процесса в целом по Российской Федерации отмечается стабилизация ежесуточного уровня регистрации новой коронавирусной инфекции», - отметила глава Роспотребнадзора.

Напомним, ранее Попова сравнила данные по летальности от коронавируса в России и в мире, отметив, что в мире достаточно высокая определенная летальность - 2,3 процента, а в нашей стране этот показатель остается ниже средней по миру и равен 1,7 процента