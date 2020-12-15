В ВОЗ ответили на претензии пациентов к точности тестов на коронавирус

В ВОЗ ответили на претензии пациентов к точности тестов на COVID-19. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

У россиян накопилось слишком много вопросов к тестам на коронавирус. Уж очень часто они дают ложный результат. Официальный представитель ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) Мелита Вуйнович объяснила, с чем это может быть связано.

По ее словам, ПЦР- один из самых лучших методов анализа, которые мир сейчас знает. Но на результат теста влияет слишком много факторов.

- Начиная от того, как делается забор образцов, материалов. Их надо брать правильно, не только из горла, но и из носоглотки. Потом важно, как сохраняется и транспортируется этот материал, проверена ли тест-система в лаборатории, как делается анализ. И сама подготовка пациента до момента, когда забор образцов идет. Здесь все имеет значение, - рассказала Вуйнович в интервью Радио "Комсомольская правда", фрагменты которого публикует сайт kp.ru.

Она также отметила, что любой тест дает какой-то процент ложных результатов, но это примерно 5%. В большинстве своем они все же показывают верные данные.