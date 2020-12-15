Как работает закон о клевете в РФ, рассказал юрист

Юрист отметил, что клевета может затрагивать деловую репутацию и порочить честь и достоинство человека. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юрист Александр Трещев в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о том, как в России работает закон о клевете. Он отметил, что клевета может затрагивать деловую репутацию, порочить честь и достоинство человека, что пагубно может сказаться на его карьере.

«Это единственный состав, где оправдательных приговоров больше, чем обвинительных. Нужно доказать, что это была заведомо ложная информация, что вы знали, что распространяете ложную информацию», - сказал юрист.

Он отметил, что в интернете полно ложной информации, за которую нужно наказывать, но вопрос в том, как доказать факт преступления. Трещев подчеркнул, что многие идут на уловки и прикрываются неведомыми источниками или собственным суждением.

«Посмотрите, как в Ютубе или в других источниках пишут, что данная информация является плодом воображения. Кстати говоря, в России в прошлом году было привлечено несколько сот человек по этой статье», - сказал Трещев.

Специалист отметил, что статья за клевету носит превентивный характер, потому что доказать факт преступления сложно.

«Во-первых, никто не отменял нашего права на самостоятельное мнение. И доказать, что мы заведомо ложно распространяли информацию, будет очень непросто. Будет задействовано огромное количество экспертиз. Поэтому я думаю, что это все разобьется о практическую правоприменительную практику», - заключил специалист.

Ранее депутат Дмитрий Вяткин внес в ГД законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете: за подобное нарушение будет грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет. Как следует из опубликованных в базе данных нижней палаты парламента документов, правительство РФ проект поддержало.