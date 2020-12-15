Названы самые популярные песни года у россиян
Фото: YouTube
За прошедший год россияне чаще всего интересовались песней «Девочка, танцуй» дуэта Artik & Asti. Статистику опубликовал сервис «Яндекс.Музыка» по итогам 2020 года.
В топ-3 самых популярных песен у россиян вошли также композиции «Юность» группы Dabro и Blinding Lights певца The Weeknd.
В топ-10 также вошли:
UNO группы Little Big,
«Луна не знает пути» исполнителей Тайпан & Agunda,
ЯТЛ певицы Zivert,
«Покинула чат» Клавы Коки,
«Плачу на техно» коллективов Cream Soda и «Хлеб»,
«Краш» Клавы Коки и NILETTO,
Lovefool немецкого коллектива twocolors.
Рейтинг говорит о том, что в этом году были популярны по большей части российские исполнители, семь позиций заняли именно русскоязычные треки.
А вот лидерами среди музыкантов стали рэпер Morgenshtern и канадский исполнитель The Weeknd. Самые популярные женщины-певицы в этом году – поп исполнительницы Zivert и Билли Айлиш.
Также сервис отмечает, что в среднем 28% подписчиков слушают подкасты хотя бы один раз в месяц и 14% — раз в неделю.
7 декабря видеохостинг YouTube рассказал, какие видеоролики стали самыми популярными в России в 2020 году. Аудитория сервиса достигла 77% россиян, всего же в мире YouTube пользуются два миллиарда человек.