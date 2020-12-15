Названы самые популярные песни года у россиян Фото: YouTube

За прошедший год россияне чаще всего интересовались песней «Девочка, танцуй» дуэта Artik & Asti. Статистику опубликовал сервис «Яндекс.Музыка» по итогам 2020 года.

В топ-3 самых популярных песен у россиян вошли также композиции «Юность» группы Dabro и Blinding Lights певца The Weeknd.

В топ-10 также вошли:

UNO группы Little Big,

«Луна не знает пути» исполнителей Тайпан & Agunda,

ЯТЛ певицы Zivert,

«Покинула чат» Клавы Коки,

«Плачу на техно» коллективов Cream Soda и «Хлеб»,

«Краш» Клавы Коки и NILETTO,

Lovefool немецкого коллектива twocolors.

Рейтинг говорит о том, что в этом году были популярны по большей части российские исполнители, семь позиций заняли именно русскоязычные треки.

А вот лидерами среди музыкантов стали рэпер Morgenshtern и канадский исполнитель The Weeknd. Самые популярные женщины-певицы в этом году – поп исполнительницы Zivert и Билли Айлиш.

Также сервис отмечает, что в среднем 28% подписчиков слушают подкасты хотя бы один раз в месяц и 14% — раз в неделю.

7 декабря видеохостинг YouTube рассказал, какие видеоролики стали самыми популярными в России в 2020 году. Аудитория сервиса достигла 77% россиян, всего же в мире YouTube пользуются два миллиарда человек.