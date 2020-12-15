Владимир Шемякин ушел с поста генерального директора Росгосцирка

Владимир Шемякин. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Во вторник, 15 декабря, Владимир Шемякин покинул пост генерального директора Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк). Он ушел с поста по собственному желанию на фоне критики в свой адрес со стороны циркового сообщества.

«Владимир Шемякин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Последним рабочим днем на руководящей должности станет 15 декабря 2020 года», - говорится в заявлении пресс-службы Минкультуры России

Временно исполняющим обязанности генерального директора будет назначен Сергей Беляков, занимающий должность советника главы Росгосцирка. До конца декабря текущего года будет объявлен конкурс на замещение должности главы организации. Очный этап конкурса пройдет в феврале следующего года.

Владимир Шемякин был назначен гендиректором Росгосцирка в сентябре прошлого года, сменив на этом посту Дмитрия Иванова. После своего назначения он неоднократно подвергался критике по поводу распределением средств, организации работы в компании, взаимодействием с региональными цирками, а также мер поддержки во время пандемии коронавируса.