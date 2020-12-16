Мэрию Парижа оштрафовали за слишком большое число женщин на руководящих постах

Мэр Парижа Анн Идальго Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэрия Парижа должна будет выплатить штраф в размере 90 тысяч евро за излишний, по мнению французских надзорных органов, «феминизм». Дело в том, что по местным законам, на руководящих постах мужчин и женщин в идеале должно быть поровну или по крайней мере соотношение полов среди начальства должно составлять 60% на 40%, а в парижской мэрии представительниц прекрасного пола на 19% больше, чем сильного.

«Город должен заплатить штраф за то, что назначил слишком много женщин на руководящие посты. 69% назначений: 11 женщин и пять мужчин. И из-за этого администрация города стала «слишком феминистской», - объявила мэр Парижа Анн Идальго на заседании городского совета.

По ее мнению, столица «должна решительно продвигать женщин, потому что по всей Франции наблюдается серьезное отставание, и, чтобы добиться паритета, необходимо ускорить темп».

«Этот штраф, очевидно, абсурден. Более того, он несправедливый, безответственный и опасный», - подчеркнула Анн Идальго.

Она добавила, что сама вместе со своими «директрисами и всеми сотрудницами генерального секретариата» готова заплатить этот штраф министерству госслужбы из собственного кармана. Мол, нас много, мы как-нибудь осилим 90 тысяч евро, передает ТАСС.