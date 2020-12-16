В Германии начался самый жесткий локдаун в истории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии сегодня, 16 декабря вступили в силу самые жесткие ограничительные меры в истории страны, введенные властями из-за пандемии коронавирусной инфекции. Решение о введении локдауна было принято 13 декабря во время совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По мнению руководства Германии, принятые 2 ноября меры оказались недостаточными для того, чтобы противостоять натиску коронавируса.

Предполагается, что карантин продлится до 10 января. В это время в Германии будут работать только продуктовые и небольшие хозяйственные магазины, аптеки и оптики, кредитные учреждения, почта, больницы и газетные киоски.

Учеников местных школ в обязательном порядке переводят на дистанционное обучения или отправят на внеплановые каникулы. Жителям ФРГ на время действия ограничений разрешено собираться группами не более пяти человек.

Главная цель властей ФРГ: достичь показателя в 50 инфицированных на 100 тысяч граждан. При этом, если к 10 января данная цифра достигнута не будет, то локдаун могут продлить.

Как сообщал сайт Kp.ru, перед новогодними праздниками не только Германия решила ввести жесткий карантин: строгие ограничения из-за активного распространения инфекции также вводят Литва, Нидерланды, Великобритания и Турция.