По всей России зафиксированы сбои в Telegram, WhatsApp и YouTube

О неполадках в работе Telegram чаще других сообщают пользователи из Белоруссии, Украины, Молдавии и России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи WhatsApp, Telegram и YouTube по всему миру жалуются на работу сервисов, сообщает сайт Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов.

Сбой в работе мессенджера WhatsApp произошёл в странах Латинской Америки и Европы, особенно часто жалуются пользователи из Германии, Испании, Италии и Франции. В России больше всего жалоб зафиксировано от пользователей из Москвы. 96% сообщают о проблемах с подключением к серверу.

В Telegram не могут войти из Беларуси, Молдавии, России и Украины. В 87% жалоб сообщается о проблемах с подключением. Ещё 12% не могут отправить сообщение.

Спустя всего два дня после масштабного сбоя в работе YouTube пользователи столкнулись с новыми проблемами. Сегодня, 16 декабря, сбой зафиксирован в России, США и Японии. 64% пользователей, столкнувшихся с проблемами в работе сервиса, не могут посмотреть ролик, 32% не могут открыть сайт, а у трёх процентов не получается войти в свой профиль.

Напомним, в понедельник, 14 декабря, как сообщал сайт KP.ru, проблемы с использованием YouTube испытали пользователи многих стран. В тот же день сбой произошёл в работе Google и почты Gmail.