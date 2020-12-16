Путин поздравил Токаева с Днём независимости Казахстана

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю предстоящего Дня независимости республики. Фото: akorda.kz

Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днём независимости Республики. Путин также заявил, что уверен в дальнейшем укреплении отношений между двумя странами. Поздравление опубликовала пресс-служба Кремля.

- Глава Российского государства отметил большие успехи, достигнутые Казахстаном в социально-экономическом и научно-техническом развитии, заслуженный авторитет страны на мировой арене, а также важную конструктивную роль в решении актуальных международных проблем, - сказано в телеграмме.

Путин также отметил, что уверен в успешном взаимодействии России и Казахстана в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ЕврАзЭс, СНГ и ООН.

Укрепление отношений стран "несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов" и повышает стабильность на евразийском пространстве, также сказано в поздравлении российского президента.

Напомним, в этот день 29 лет назад, 16 декабря 1991 года, Верховный совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете республики.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению Токаева, в Казахстане в ближайшее время откроется завод по производству российской вакцины от коронавируса. Президент Казахстана также выразил признательность Владимиру Путину "за содействие в преодолении пандемии".