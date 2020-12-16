Собянин: Москва проходит пандемию с минимальными потерями

Сергей Собянин заявил, что Москва проходит пандемию с минимальными потерями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва проходит пандемию коронавируса с минимально возможными потерями.

- Коронавирус стал тяжелейшим испытанием для города в целом и каждого человека в отдельности. Но благодаря самоотверженном труду тысяч людей, крепкой системе здравоохранения, диверсифицированной экономике Москва проходит через это испытание с минимально возможными потерями, - заявил мэр во время своего ежегодного отчёта в Московской городской думе.