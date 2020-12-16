Собянин: Вакцинация от коронавируса будет доступна для всех москвичей в ближайшие недели

Вакцинация от COVID-19 для всех москвичей станет доступна в ближайшие недели, сообщил Сергей Собянин. Фото: Владимир Гердо ТАСС

В течение ближайших нескольких недель вакцина от коронавируса станет доступна для всех москвичей, заявил мэр города Сергей Собянин во время выступления с ежегодным отчётом в Московской городской думе.

Мэр также напомнил, что сейчас получить прививку от коронавируса могут работники сфера образования, здравоохранения, культуры, социальных служб и МФЦ.

- По мере поступления новых партий вакцины перечень населения, которые могут сделать прививку, будет расширяться. Очень надеюсь, что в течение ближайших нескольких недель вакцинация станет доступной для всех жителей Москвы, - заявил московский мэр.

Собянин также отметил, что на полное возвращение к нормальной жизни можно надеяться только после масштабной вакцинации.

- В любом случае, мы победим эту болезнь, как побеждали всегда любые напасти, и становились только сильнее, - добавил в своём выступлении мэр.