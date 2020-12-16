Эксперт оценил новое наказание за клевету в Интернете

Эксперт оценил новое наказание за клеву в Интернете Фото: Shutterstock

В Госдуме рассматривают законопроект, который ужесточит наказание за клевету в интернете. Если он будет принят, то поправки внесут в статью 128.1 УК РФ. Она предусматривает ответственность за распространение ложных сведений в Сети. Максимальное наказание за публичную клевету может составить до двух лет лишения свободы. Сейчас же законом предусмотрен только штраф.

Эксперты отмечают, что клевета в виртуальном пространстве встречается достаточно часто. Сегодня каждый пользователь может спокойно высказаться на любую тему, но не понести за это ответственность, так как своими мыслями поделился вне площадки, имеющей статус СМИ.

Ведущий аналитик Института исследований интернета Дмитрий Винник в беседе с ОТР отметил, что у закон уже предполагает наказание за клевету в публичном пространстве.

- Оскорбление в Интернете - это тоже, так сказать, публичная форма совершения преступления, - подчеркнул Винник.

А вот Илья Костунов, общественный политический деятель, депутат Государственной думы, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, уверен, что общество готово для введения новой нормы.

- Каждый сегодня может высказать свое мнение, например, в соцсетях. Коммуникации, к сожалению, устроены так, что негативная информация распространяется быстрее, чем дальнейшее ее опровержение. Поэтому прежде, чем что-либо написать, человек должен задуматься, - отметил депутат в беседе с ФАН.