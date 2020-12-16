Biocad начала поставки "Спутника V" для масштабной вакцинации в России

Вакцина "Спутник V" стала первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская биотехнологическая компания Biocad начала поставки российской вакцины от коронавируса "Спутника V" для проведения масштабной вакцинации, сообщил агентству РИА Новости поставщик.

Вакцина "Спутник V" стала первым в мире зарегистрированным препаратом для вакцинации от коронавируса. Её создали в российском институте имени Гамалеи. О регистрации препарата сообщил 12 августа президент России Владимир Путин.

Результаты второго промежуточного анализа данных третьей фазы испытаний показали, что эффективность вакцины составляет 95%. Препарат разработан на основе платформы вектора аденовируса человека.

Вакцинация от коронавируса началась в России 5 декабря. Сайт KP.ru сообщал, что вакцины доставлены во все регионы России. Первыми получат прививку врачи, педагоги и социальные работники.