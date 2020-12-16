ВОЗ предупредила о возможной вспышке коронавируса в Европе в 2021 году Фото: REUTERS

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредило о возможной вспышке COVID-19 в Европе в следующем году в случае несоблюдения ограничительных мер в праздники. В опубликованном пресс-релизе организации, посоветовали носить маски и соблюдать социальную дистанцию во время семейных встреч на грядущих праздниках.

«Несмотря на некоторый хрупкий прогресс, передача COVID-19 в Европейском регионе остается широко распространенной и интенсивной. Существует высокий риск дальнейшего возрождения COVID-19 в первые недели и месяцы 2021 года», - говорится в заявлении

Отмечается, что ношение масок и дистанцирование в кругу друзей и семьи может показаться «неловким», однако в ВОЗ отмечают, что это способствует обеспечению безопасности и здоровья каждого.

ВОЗ также призывает, по возможности, собираться не в закрытых помещениях, а на открытом воздухе. А также не забывать проветрить помещение.