Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский расширил меры поддержки бизнеса

По инициативе губернатора Александра Цыбульского в Архангельской области принят новый пакет мер поддержки предпринимателей. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/И. Малыгин.​

Власти Архангельской области продлили на 2021 год меры поддержки предпринимателей, принятые на время пандемии. С инициативой оставить в силе преференции для бизнеса выступил губернатор Александр Цыбульский. Предложение главы региона 16 декабря поддержали депутаты областного Собрания.

По мнению Александра Цыбульского, принятые меры поддержки помогут устойчивой работе предприятий в период пандемии коронавируса, стабилизируют рынок труда и позволят людям сохранить рабочие места.

- Новые меры поддержки направлены на наиболее комфортное самочувствие бизнеса Поморья, который во многом формирует рынок труда и занятости в Архангельской области, - отметил губернатор.

Депутаты поддержали инициативу главы региона о продлении налоговой ставки в размере 8% по упрощенной системе налогообложения (УСН) при применении схемы «доходы минус расходы». Ставка была введена в апреле 2020 года сразу после начала пандемии. По схеме «доходы» ставка тоже останется пониженной и составит 4%.

Еще одна мера поддержки касается отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД). После его отмены предприниматели переходят на упрощенную систему налогообложения, патентную систему или же выбирают налог на профессиональный доход (для самозанятых). С принятием нового пакета мер поддержки в Архангельской области расширяются возможности для применения патентной системы налогообложения (ПСН). К уже существующему списку из 65 видов деятельности по льготе на ПСН региональные власти добавили еще 22. В итоге льготный перечень расширился до 87 категорий.

Меры поддержки также увеличивают площади залов торговли и общепита, попадающих под ПСН, с 50 до 150 квадратных метров. Эта льгота начнет действовать с 1 февраля 2021 года и позволит еще большему числу предпринимателей перейти на патентную систему налогообложения.

По данным региональной УФНС, в Архангельской области зарегистрировано более 15 тысяч налогоплательщиков, использующих единый налог на вмененный доход. Инициированные губернатором меры поддержки позволят предпринимателям выбрать удобный налоговый режим и воспользоваться предоставленными льготами.