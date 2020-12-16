В Карабахе начали поиски из-за сообщений о 100 пленных армянских военных Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В Нагорном Карабахе не могут связаться с военными нескольких опорных пунктов, сообщило Минобороны непризнанной республики. Пресса позже заявила, что около 100 военнослужащих взяла в плен армия Азербайджана. К поискам пропавших подключились российские миротворцы.

Сейчас военные Нагорного Карабаха с коллегами из России ищут личный состав опорных пунктов села Хцаберд в Гадрутском районе. Поиски велись всю ночь и продолжались все утро.

«При посредничестве российского миротворческого контингента предпринимаются активные шаги по выяснению возможности пленения армянских военнослужащих», — сообщили в Минобороны Карабаха.

До этого в азербайджанских Telegam-каналах появились ролики, на которых якобы снято около сотни плененных армянских военных. Информацию изданию «Sputnik Армения» подтвердила родственница одного из пленных. Она уверена, что там может быть до 150 военнослужащих.

Сначала власти Нагорного Карабаха заявили, что распространение этих сообщений служит «для создания дополнительной напряженности» в регионе. Но пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян сообщил, что власти изучают эти данные.