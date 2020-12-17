Демограф рассказал, почему россияне не хотят идти на освободившиеся после уехавших мигрантов рабочие места Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал kp.ru, почему россияне не хотят идти на освободившиеся после уехавших мигрантов рабочие места.

По мнению эксперта, прежде всего уменьшился рынок с прежними условиями и прежними зарплатами.

- Это нельзя назвать нормальными рабочими местами. Там зарплаты значительно ниже средних по стране, отсутствует соцпакет, зачастую не оформлены легальные трудовые отношения, не соблюдаются права работников, нет возможности развития, - рассказал Крупнов.

Также он добавил, что если рассматривать ситуацию именно под таким углом, то "в России, дескать, много рабочих мест, а россияне на них не идут, - это издевательство".

Демограф отметил, что все дело в катастрофической нехватке достойных рабочих мест.

- Однако вместо форсированного проведения реиндустриализации, вытеснения лопатной экономики и создания цивилизованного рынка труда с достойной зарплатой и трудовыми отношениями, нам рассказывают сказки про «ленивых русских» и «трудолюбивых мигрантов», - подытожим Крупной в беседе с kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Русские ленивее мигрантов? Эту клюкву нам вешают уже 30 лет!": экономист и демограф объяснил, для чего это делается

Юрий Крупнов ответил главе Федерации мигрантов России Вадиму Коженову (подробности)