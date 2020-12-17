За трансляцию треш-стримов в Сети могут ввести уголовное наказание

За трансляцию треш-стримов в Сети могут ввести отдельное уголовное наказание Фото: Shutterstock

В России может появиться уголовное наказание за трансляцию насилия в Сети. За треш-стримы предлагают ввести ответственность по всей строгости закона. С таким предложением директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Орлов отметил, что в настоящее время статьи, которая бы четко решала данную проблему, нет. Есть ряд косвенных, которые в той или иной мере затрагивают ситуацию. Тем не менее, Интернет настолько плотно вошел в нашу жизнь, что события, происходящие там, требуют отдельного регулирования. В частности, должна быть статья УК, предусматривающая наказание за демонстрацию жестокости и насилия.

Разбираясь в подобных преступлениях правоохранители классифицируют их по статье 115 («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью») или 116 («Побои»). Но в первом и втором случае отсутствует детализация относительно совершения таких преступлений с использованием Интернета.

Есть ч. 2 ст. 282 УК, которая предусматривает наказание за унижение достоинства человека с применением насилия, в том числе в Сети. Но данная норма применима только в тех случаях, когда речь идет о ксенофобской подоплеке, а не хулиганской.

Большинство треш-контента, который мы видим в сети, совершается как раз из хулиганских побуждений. Это оказывает колоссальное негативное влияние на молодое поколение, отмечает Орлов.

В связи с этим он просит рассмотреть возможность добавления в статью 282 УК РФ новую, третью часть «Унижение достоинства человека с применением насилия или угрозой его применения, совершённое публично с использованием сети интернет из хулиганских побуждений»,

- В третью часть перенести наказание, предусмотренное частью второй данной стати, - цитирует обращение политолога RT.

В настоящее время за данное нарушение предусмотрен штраф от 300 до 600 тысяч рублей или принудительные работы на срок от двух до пяти лет, либо лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

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