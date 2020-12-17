Путин: Российские хаккеры не помогали Трампу

Сергей Шнуров спросил Путина о выборах в США и о том, "как описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику" Фото: REUTERS

- Почему российские хакеры не помогли избраться Трампу? Это не вопрос, это провокация, русские хакеры не вмешивались во внутренние дела США и не помогали избраться Трампу. Это повод для того, чтобы не признать легитимности действующего пока президента Соединенных Штатов, - ответил президент на вопрос Сергея Шнурова.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина. Полную стенограмму с пресс-конференции читайте тут.