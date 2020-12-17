Путин - о нецензурной брани: нужно говорить «редиска»

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции ответил на вопрос Сергея Шнура, как «простому русскому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику».

Российский лидер отметил, что русский язык очень богатый и, вспомнив старые фильмы посоветовал говорить «редиска»

«Обратитесь к классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить «редиска», а не употреблять ненормативную лексику», - сказал глава государства, поблагодарив музыканта з то, что тот, задавая ему вопрос сдержался от использования нецензурной лексике

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

Глава государства проводит большую пресс-конференцию в среду, 17 декабря. На мероприятие в этом году были аккредитованы 774 журналиста, кроме того, задать вопросы главе государства могут простые граждане.