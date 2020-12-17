Путин назвал секрет семейного счастья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин провел 17 декабря большую пресс-конференцию. В этом году она отличалась тем, что проходила онлайн и в ней приняли участие не только представители прессы, но и обычные россияне. Мероприятие длилось более 4 часов.

Одним из заключающих вопросов президенту был посвящен секрету семейного счастья.

"Что касается секрета семейного счастья. Это любовь - и это не секрет. Это все знают, и это понятие универсального характера, оно должно лежать в основе и семьи, и международных отношений", - сказал Путин.

Президент вышел на связь с журналистами из своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители федеральных и зарубежных СМИ общались с ним из зала Международной Торговли, где традиционно прошли несколько последних пресс-конференций. Пресса из регионов задавала вопросы на заранее подготовленных площадках в своих федеральных округах.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина