ПФР разъяснил условия получения новых детских выплат по пять тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Российский Пенсионный фонд перечислит выплату по пять тысяч рублей родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно без заявлений с их стороны. Новая выплата положена только семьям с детьми, которым по состоянию на 17 декабря текущего года не исполнилось восемь лет. Об этом в пятницу, 18 декабря, рассказали в пресс-службе Пансионного фонда России.

- По указу президента родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно будет беззаявительно перечислена единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка, - говорится в сообщении.

Выплату семьи получат по принципу «социального казначейства», то есть за ней не надо будет никуда обращаться, фонд оформит и перечислит средства самостоятельно на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей. Поэтому родителям, усыновителям и опекунам, которые в текущем году уже получали ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте 3-16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически.

Соответствующее заявление потребуется, только если ребенок в семье появился после 1 июля или же его родители ранее в этом году не обращались ни за одной из выплат на детей. В этом случае родителям следует указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены деньги. На это у них есть более трех месяцев: заявления ПФР будет принимать до 1 апреля. Заявления также понадобятся, если у родителей был закрыт предыдущий банковский счет.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что семьям с детьми до семи лет включительно будет выплачено по пять тысяч рублей в рамках программы государственной поддержки семей. По данным Министерства финансов страны, выплата коснется около 14,7 миллиона детей, на ее осуществление потребуется 73, 5 миллиарда рублей.