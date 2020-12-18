Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В России мужчины тратят на новогодний образ больше, чем женщины

Помимо костюма и обуви, средний россиянин должен потратиться на уход за усами
Ася КУЗНЕЦОВА
КомментироватьОставить комментарий
Российские мужчины тратят больше денег на новогодний образ, чем женщины

Российские мужчины тратят больше денег на новогодний образ, чем женщины

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В декабре россияне стали в два с половиной раза больше покупать вечерние платья. Чаще всего чёрные. В полтора раза выросли продажи клатчей, особенно серебристых. При этом туфли и декоративную косметику больше покупали в ноябре. Средние затраты на новогодний образ для женщин составил 8 100 рублей, сообщается в данных аналитического исследования, проведённого совместно онлайн-магазином Lamoda и сервисом СберУслуги. Его результаты есть в распоряжении KP.ru.

Самыми востребованными бьюти-услугами в декабре стали маникюр и стрижка, вместе за них в среднем заплатили 3 100 рублей. Общая стоимость новогоднего образа для женщины в России составила 11 200 рублей.

При этом мужской образ для новогодней ночи включает в себя костюм. Средняя цена на брюки, рубашку и туфли составила 9 800 рублей. Самым популярным цветом стал синий. Ещё в 1 700 рублей обходятся стрижка и уход за бородой и усами. Всё вместе обходится в 11 500 рублей, на 300 рублей дороже, чем женский образ.