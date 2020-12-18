В России мужчины тратят на новогодний образ больше, чем женщины

Российские мужчины тратят больше денег на новогодний образ, чем женщины Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В декабре россияне стали в два с половиной раза больше покупать вечерние платья. Чаще всего чёрные. В полтора раза выросли продажи клатчей, особенно серебристых. При этом туфли и декоративную косметику больше покупали в ноябре. Средние затраты на новогодний образ для женщин составил 8 100 рублей, сообщается в данных аналитического исследования, проведённого совместно онлайн-магазином Lamoda и сервисом СберУслуги. Его результаты есть в распоряжении KP.ru.

Самыми востребованными бьюти-услугами в декабре стали маникюр и стрижка, вместе за них в среднем заплатили 3 100 рублей. Общая стоимость новогоднего образа для женщины в России составила 11 200 рублей.

При этом мужской образ для новогодней ночи включает в себя костюм. Средняя цена на брюки, рубашку и туфли составила 9 800 рублей. Самым популярным цветом стал синий. Ещё в 1 700 рублей обходятся стрижка и уход за бородой и усами. Всё вместе обходится в 11 500 рублей, на 300 рублей дороже, чем женский образ.