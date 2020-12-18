Песков прокомментировал создание вакцины для людей старше 65 лет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин не сделал прививку от коронавируса. В эфире Радио "Комсомольская правда" пресс-секретаря президента спросили, почему российские учёные не создадут вакцину специально для первого лица страны.

- Никто никогда не будет делать отдельно прививку для кого-то одного, даже если это глава государства. Эта вакцина требует определённых данных, поэтому исследования проводится именно на этих группах. Об этом и говорил президент, - объяснил пресс-секретарь президента.

Фрагменты интервью публикует сайт KP.ru.