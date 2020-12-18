Умер Валентин Шурчанов, депутат Госдумы от КПРФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Валентин Шурчанов, депутат российской Государственной думы от партии КПРФ, замглавы бюджетного комитета нижней палаты. Причиной его смерти стало заражения коронавирусной инфекцией: он тяжело болел три недели. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил в интервью агентству ТАСС лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

- Я прокомментирую это позже, сейчас занимаемся. Он тяжело болел на протяжении трех недель. К сожалению, Валентин Шурчанов ушел из жизни.

Политик умер в возрасте 73 лет. Он был первым заместителем главы думского комитета по бюджету и налогам. Валентин Шурчанов стал вторым депутатом, ушедшим из жизни из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ранее от COVID-19 скончался в возрасте 67 лет депутат Государственной думы России от КПРФ, заместитель председателя комитета нижней палаты по финансовому рынку Ваха Агаев.