Билборд с изображением русского композитора Чайковского появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Spotify разместил билборд с изображением Чайковского на Таймс-сквер. Фото: пресс-служба Spotify в России

18 декабря Spotify объявил лучших российских музыкантов, который пользуются наибольшей популярностью за рубежом. Абсолютным лидером стал, как это ни странно, Петр Ильич Чайковский. Каждый месяц его слушают порядка 4,8 миллиона пользователей по всему миру.

Spotify разместил билборд с изображением Чайковского на Таймс-сквер. Фото: пресс-служба Spotify в России

Spotify решил отдать творчеству композитора и разместить билборд с его изображением на Таймс-сквер. К слову, Чайковский стал первым российским музыкантом, попавшим на билборд Spotify на Таймс-сквер. Кроме этого, Spotify собрал лучшие произведения композитора в в специальной подборке «This is Tchaikovsky».

- Приятно видеть, что творчество наших исполнителей находит отклик в сердцах зарубежных слушателей. Вдвойне приятно, если это бессмертная классика Петра Ильича Чайковского, особенно актуальная в праздничный сезон, - рассказывает Илья Алексеев, генеральный директор Spotify в России и СНГ.

Топ-5 самых популярных композиций Чайковского в Spotify:

1. Балет «Лебединое озеро» op 20, действие II, сцена 10 — в исполнении Andre Prévin (Лондонский симфонический оркестр)

2. Балет «Щелкунчик» op 40, действие II, сцена 13: «Вальс цветов» — в исполнении Sir Simon Rattle (Берлинская филармония)

3. Балет «Щелкунчик» op 71, действие II, картина III, вариация II: «Танец Феи Драже» — в исполнении Михаила Плетнева (Российский национальный оркестр)

4. Балет «Щелкунчик» op 71, действие I, сцена 2: «Марш» — в исполнении Sir Simon Rattle (Берлинская филармония)

5. «Детский альбом» op 39, сцена 3: «Мама» — в исполнении Carol Rosenberger