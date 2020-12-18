ЦБ ожидает замедления роста цен на муку, хлеб и макароны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Центробанк рассчитывает на замедление роста цен на муку, хлеб и макароны, которое непосредственно зависит от роста цен на зерно. Как сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, эти товары переработки могут сделать вклад в общую инфляцию до 0,2%.

По данным Центробанка, подорожание подсолнечного масла и сахара привело к разгону инфляции на дополнительные 0,3%.

«Мы пока посчитали … какой вклад в инфляцию внесло, по зерну, муке это в целом может быть от 0,2%», - сказала Набиуллина.

Она напомнила, что стоимость зерна сказывается и на муке, и на хлебе, хлебобулочных изделиях, макаронных изделиях, и даже мясе.

«Если взять само подсолнечное масло и сахар, то доля его в инфляционном индексе в потребительской корзине, может быть, не такая уж большая, вместе с мукой это где-то 0,9%», - сказала глава ЦБ.

Но если ко всему вышеперечисленному добавить хлеб, макароны, крупы и мясо, то будет больше 2,5%. Однако сейчас регулятор исходит из того, что рост цен на указанные товары, как минимум, притормозится.

В ходе пресс-конференции 18 декабря Набиуллина сообщила, что ЦБ ожидает весной следующего года возобновление роста российской экономики. По мнению регулятора, это произойдет по мере нормализации ситуации с заболеваемостью в стране.