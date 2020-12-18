Эксперт по налогам рассказал, ждут ли самозанятых массовые проверки

Самозанятых, возможно, также будут проверять на доходы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе Россию взбудоражили две новости, связанные с налоговой службой. Новость первая: с 6 января российские банки начнут подавать в ФНС сведения об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков - QIWI, WebMoney, ЮMoney (бывшие Яндекс.Деньги) и т. д. Новость вторая: правительство хочет дать налоговикам доступ к банковской тайне россиян. Законопроект об этом Минфин уже не только подготовил, но и внес в Госдуму.

- В «нулевые» годы государство наводило порядок в налогообложении бизнеса. А сейчас дошла очередь и до населения, - говорит Аркадий Брызгалин, руководитель группы компаний «Налоги и финансовое право». - Все это - результат политики последних лет, направленной на «обеление» экономики, повышение ее прозрачности. Для этого, например, государство и ввело понятие самозанятых.

- Означает ли это, что самозанятых ждет проверка на доходы? Их же не проверяют. Самозанятый может заработать 100 тысяч, заплатить налог с 15-ти, и ничего ему за это не будет.

- Это сейчас самозанятых не проверяют. Пока государство использует политику пряника: выходите из тени, вам же лучше будет, а мы поверим вам на слово.

Но если не наладить контроль за доходами, то проект самозанятости себя не оправдает. Поэтому я думаю, что через год-два к прянику добавится и кнут - контроль за доходами самозанятых и обычных граждан. Начнутся рейды, проверки, контрольные закупки. Например, пришел к массажисту-частнику «подсадной» клиент, получил услугу, заплатил деньги - и сразу начинается проверка: сообщил массажист о доходе или нет. Если нет, то на первый раз - штраф 20% от дохода. На второй раз заберут уже все деньги, полученные за услугу. А дальше может и до суда дойти.

Все эти меры уже есть в налоговом кодексе, но пока практически не применяются. Однако государство будет усиливать контроль. У него просто нет выбора.