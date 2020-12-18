Учителей избавят от бумажной нагрузки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бумажная волокита все больше поглощает школьных учителей. Минпросвещения решило пойти навстречу педагогам и несколько сократить бюрократическую нагрузку.

Количество обязательных документов, которые должен заполнять учитель, сократили до четырех. Это основная образовательная программа для каждого из уровней общего образования, журнал учета успеваемости, журнал группы продленного дня и материалы личного дела учеников. Все остальное в обязанности педагогов не входит.

- Такие работы выполняются только с письменного согласия работника с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты, - пояснили в министерстве.

Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, бумажная нагрузка на учителей - давно назревшая проблема. Остается надеяться, что данная мера реально освободит педагогов от ненужной документации.

- Этот документ позволит освободить время для творческой работы учителя с детьми, развития его педагогического мастерства, совершенствования методов обучения и воспитания, - заключил Кравцов.