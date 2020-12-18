В Подмосковье полицейского от пули спасли наручники в нагрудном кармане

Полицейского от пули спасли наручники в нагрудном кармане. Фото: Александр ГЛУЗ

В подмосковном Егорьевске полицейский при попытке задержания подозреваемого наркодилера едва не был ранен: его спасли наручники в нагрудном кармане, пуля застряла в них.

Отмечается, что сотрудники наркоконтроля приехали с далекой Камчатки, чтобы задержать находившегося в розыске преступника, но во время преследования последний открыл по ним огонь.

Одному из полицейских пуля должна была попасть прямо в сердце, но застряла в металлических наручниках, сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

«Преступник в итоге покончил с собой. Все это происходило на улице Советской рядом с отделом полиции», - добавил источник. Один из полицейских в ходе перестрелки получил ранение в ногу, он госпитализирован.

В США произошел схожий случай с 49-летним водителем автобуса. Рано утром на пустынной трассе недалеко от города Дейтона он остановился на обочине и вышел проверить двигатель. Неожиданно к нему подошли трое молодых людей. У одного из них в руке был пистолет, у другого - нож.

Парни выпустили в него три пули и ударили ножом, но не смогли его убить и сбежали. Позвонив по телефону «911», мужчина сообщил, что получил пулевое и ножевое ранения, а его грудь болит так, словно по ней ударили кувалдой.

Прибывшие полицейские с удивлением увидели, что две выпущенных в Уэгонера пули застряли в Библии, которая лежала в его нагрудном кармане.