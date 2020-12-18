Минторг США внес в санкционный список две компании из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американцы сегодня обнародовали новый черный список Министерства торговли США. В него попали 77 физических и юридических лиц – есть и две российские компании: «Космос комплект» и «Совтест комп».

Кроме россиян Минторг США «выделил» предприятия из Германии, Франции, Италии, Болгарии, а также Мальты, Объединенных Арабских Эмиратов и Пакистана.

Соответствующая информация опубликована в документе подведомственного Бюро промышленности и безопасности, пишет ТАСС.

«Космос комплект» занимается разработкой и мелкосерийным выпуском радиоэлектронных модулей и изделий повышенной надежности в микроминиатюрном исполнении, которые обычно применяются в «жестких условиях эксплуатации». «Совтест комп» занимается деятельностью с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

Но в основном в черном списке – китайские компании. Одно даже из Гонконга. Представители Бюро рассказали журналистам, что большая часть компаний из КНР, оказавшихся в списке, попались на «серьезных нарушениях прав человека». Они якобы также занимались «поддержкой деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае».

Если компания попадает в черный список, это значит, что в дальнейшем американским компаниям, которые хотят работать с ней, придется получать специальную лицензию.

Также 18 декабря стало известно, что в американский список попало еще одно юрлицо и четыре россиянина. Они якобы «пытались приобрести или приобрели предметы, требующие получения лицензии».