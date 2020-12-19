В Госдепе США объяснили решение закрыть два генконсульства в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственные секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео принял решение закрыть генконсульство во Владивостоке и приостановить работу дипломатического представительства в Екатеринбурге. Информацию об этом в пятницу, 18 декабря, подтвердил в интервью ТАСС один из представителей Госдепартамента США.

- Госсекретарь в тесной консультации с американским послом в России Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге. Это сделано в рамках усилий по обеспечению безопасной и надежной работы американской дипломатической миссии на территории России, - объяснил дипломат.

Он отметил, что решение внешнеполитического ведомства о генконсульствах в РФ приняли для оптимизации работы американской дипмиссии. Обусловленная этим реорганизация дипломатического персонала в посольстве Соединенных Штатов в российской столице даст возможность американцам продвигать в России свои внешнеполитические интересы более эффективно и безопасно.

Напомним, что о возможном закрытии генконсульств США в России говорили еще несколько дней назад, после раннего отлета Генерального консула США в Екатеринбурге Эми Сторроу на рождественские каникулы. При этом американское генконсульство во Владивостоке практически не работает с самого начала действия ограничительных мер из-за пандемии.